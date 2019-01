PSG maakt zich zorgen om huilende Neymar

Samenvatting ManCity scoort één keer bij basisde­buut 21-jarige Sandler

23 januari Manchester City staat in de finale van de League Cup. Dat was na de 9-0 in Manchester tegen Burton Albion, dat uitkomt in de League One, het derde Engelse profniveau, al duidelijk. Woensdag werd het officieel en won City ook de uitwedstrijd, deze keer met slechts 1-0.