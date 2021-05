PSG lijkt vijf dagen na CL-uitschakeling ook titel te verspelen

Paris Saint-Germain kwam net voor rust (zesde minuut van extra tijd eerste helft) nog wel op voorsprong in het Roazhon Park in Rennes. Neymar, die zaterdag zijn contract in Parijs verlengde tot medio 2025, schoot raak vanaf elf meter. In de 70ste minuut maakte Serhou Guirassy de 1-1 namens Rennes, dat vorig seizoen knap derde werd en nu op de zevende plaats staat. Presnel Kimpembe kreeg in de 87ste minuut nog een rode kaart, die hij afgelopen dinsdag ook al had moeten krijgen in de slotfase in Manchester. Kylian Mbappé moest vanwege zijn kuitblessure opnieuw toekijken. In Manchester deed hij dat nog vanuit de dug-out, nu zat hij op de tribune.