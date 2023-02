PSG ligt uit Franse beker, Zakaria Aboukhlal trefzeker bij Toulouse met nóg een Nederlandse debutant

Toulouse

Bij Toulouse tegen Stade Reims was er wederom een hoofdrol voor de Nederlanders. Marokkaans international Zakaria Aboukhlal maakte op aangeven van Stijn Spierings de 2-0, waarna Branco van den Boomen voor de assist op de 3-0 verzorgde. De eer werd nog wel gered door Stade Reims en ook de assist bij die goal was van Nederlandse makelij: Kaj Sierhuis was aangever op de 3-1, wat tevens de eindstand was.

Bij Toulouse was er ook een basisplek voor Thijs Dallinga. Hij werd na 73 minuten vervangen voor de in Leiderdorp geboren Saïd Hamulic, die in de jeugd bij Go Ahead Eagles speelde en sinds januari bij Toulouse speelt. Het was het debuut van Hamulic, die in februari 2021 nog bij Quick Boys speelde. Via Litouwen en Polen kwam hij in januari van Stal Mielec naar Toulouse voor 2,5 miljoen euro.