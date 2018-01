PSG lachende derde na gelijkspel tussen Marseille en Monaco

Balde Keita bracht AS Monaco al in de vierde minuut op voorsprong in het Stade Vélodrome van Olympique Marseille. Drie minuten later werd het via Adil Rami gelijk. Zijn vriendin Pamela Anderson (50) vierde het feest vanaf de tribunes mee. Na rust kwam Olympique Marseille via Valère Germain in de 47ste minuut voor de tweede maal aan de leiding, vier minuten later gevolgd door de gelijkmaker van Fabinho. Daarna werd er niet meer gescoord, waardoor Marseille net als Olympique Lyon (dat een beter doelsaldo heeft) op 48 punten blijft steken.