PSG kan hoop putten uit remontada van 25 jaar geleden

Paris Saint-Germain won vorig jaar op 14 februari met 4-0 van FC Barcelona, maar ging drie weken later met 6-1 onderuit in Camp Nou dankzij twee goals en een assist van Neymar in een krankzinnige slotfase. Neymar maakte afgelopen zomer voor 222 miljoen euro de overstap naar Parijs om PSG aan de eerste Champions League in de clubhistorie te helpen, maar de Braziliaanse aanvaller brak onlangs zijn middenvoetsbeentje tegen Olympique Marseille. Hij is inmiddels succesvol geopereerd in zijn thuisland Brazilië, maar is er vanavond (en de rest van dit seizoen) niet bij.

Volledig scherm George Weah viert zijn treffer tegen Real Madrid in 1993. © ANP Vanavond heeft Paris Saint-Germain zelf een remontada (Spaanse woord voor comeback) nodig om door te gaan naar de kwartfinales. Trainer Unai Emery heeft hoop dat zijn team daarin zal slagen, maar de oudere supporters in het Parc des Princes vanavond zullen vooral hoop putten uit een van de mooiste wedstrijden uit de clubhistorie van PSG. In het voorjaar van 1993 stonden Paris Saint-Germain en Real Madrid namelijk tegenover elkaar in de kwartfinales van de UEFA Cup.

Perspectief

Real Madrid won de heenwedstrijd in het Estadio Santiago Bernabéu met 3-1. Emilio Butragueño, Iván Zamorano en Míchel scoorden voor Real Madrid, David Ginola deed nog iets terug namens de bezoekers uit Parijs. Een nederlaag voor PSG, maar wel een met perspectief. Een 2-0 overwinning in het Parc des Princes zou namelijk genoeg zijn om door te gaan naar de halve finale, maar PSG koos voor de spectaculaire route.

De return in Parijs werd namelijk een waar spektakel. PSG kwam na 33 minuten op voorsprong door een rake kopbal van spits George Weah (wiens achttienjarige zoon Timothy afgelopen weekend debuteerde voor PSG), maar pas in de slotfase ging het helemaal los. In de 80ste minuut was het opnieuw Ginola die scoorde, nu met een fraaie volley. In de 87ste minuut maakte de Braziliaanse middenvelder Valdo Filho er 3-0 van, waarmee PSG door zou gaan. In de 94ste minuut maakte Iván 'De Verschrikkelijke' Zamorano er echter nog 3-1 van, waardoor er een verlenging leek te komen. Die kwam er niet, want twee minuten later kopte verdediger Antoine Kombouaré op spectaculaire wijze de 4-1 binnen. PSG ging door naar halve finale, waarin Juventus dankzij drie goals van Roberto Baggio te sterk bleek.

PSG won daarna nog wel de Europa Cup II in 1996 en de Intertoto Cup in 2001, maar sinds de komst van de steenrijke eigenaren uit Qatar in 2011 heeft de club eigenlijk nog maar één doel: domineren in Frankrijk en de Champions League winnen. Dat eerste gaat de club goed af, dat tweede nog niet. Vier keer op rij kwam PSG tot de kwartfinales en vorig seizoen was daar die dramatische uitschakeling door FC Barcelona, waarvoor de ploeg van Unai Emery zich vanavond in eigen stadion dus wil revancheren. Met de gedachte aan Kombouaré moet dat lukken.

Volledig scherm Antoine Kombouaré viert zijn winnende doelpunt in de 96ste minuut. © ANP