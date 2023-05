PSG-doelman Sergio Rico op intensive care na val van zijn paard

De 29-jarige Spanjaard, die één interland speelde, is bij PSG reservekeeper achter de Italiaan Gianluigi Donnarumma. De club uit Parijs verzekerde zich zaterdagavond met een gelijkspel bij RC Strasbourg (1-1) van de Franse titel. De spelers vierden het kampioenschap in de kleedkamer. Rico zou daarna toestemming hebben gekregen van de club om naar Spanje te vliegen.

De krant Marca meldt dat de doelman zondagochtend in de buurt van Huelva, een stad in Andalusië, een ritje op zijn paard maakte. Rico werd na het ongeval per helikopter naar een ziekenhuis in Sevilla gebracht.