PSG blijft met basisklant Bakker en invaller Simons in spoor van koploper Lille

Lille, de trotse koploper van de Ligue 1, won vrijdagavond al met 0-2 bij FC Metz door goals van de Turkse internationals Burak Yilmaz en Mehmet Zeki Celik in het laatste halfuur. Het gat liep daarmee op naar zes punten, nadat Lille vorige week al een knappe 0-1 overwinning boekte in het Parc des Princes in Parijs. PSG herpakte zich goed van die klap in de titelrace, door woensdagavond met 2-3 te winnen bij Bayern München in de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League.



PSG wist dus dat het moest winnen om in het spoor van Lille te blijven en daar slaagde de titelverdediger overtuigend in. Kylian Mbappé maakte na een kwartier al de 0-1. Via Pablo Sarabia en Moise Kean liep PSG in de eerste helft al uit naar een 0-3 voorsprong. Dion Moise Sahi maakte in de 63ste minuut de 1-3 namens Strasbourg, maar de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes zorgde tien minuten voor tijd voor de 1-4.