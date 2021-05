Protest Real haalt weinig uit: Marcelo moet vlak voor duel met Chelsea opdraven bij stembureau

Real Madrid kan woensdag tegen Chelsea waarschijnlijk toch een beroep doen op Marcelo. Maar een dag voor de tweede halve finale van de Champions League zal vleugelverdediger eerst zijn plicht moeten vervullen op een stembureau in Madrid. Dat meldt de Spaanse sportkrant AS.

In eerste instantie werd zelfs gevreesd dat Marcelo niet op tijd in Londen kon zijn, maar een privévliegtuig biedt uitkomst voor de Braziliaan. Goedkoop is dit echter niet. De reis gaat Real Madrid ongeveer 20.000 euro kosten. Marcelo kreeg in 2011 de Spaanse nationaliteit en alle Spaanse staatsburgers die in het kiesregister staan, kunnen worden opgeroepen om te werken in stembureaus, waarvoor ze 65 euro krijgen.

Marcelo zal dinsdag gewoon aan zijn verplichtingen als verkiezingsmedewerker voldoen. Dit betekent dat hij niet met zijn teamgenoten mee kan vliegen en ook individueel moet trainen die dag. Marcelo moet zich om 08.00 uur melden en mag daarna doen wat hij wil, als hij maar in Madrid blijft. De voetballer is namelijk als reserve aangewezen.

Alleen als er iemand niet op komt dagen, moet Marcelo daadwerkelijk de hele dag op het stembureau werken. Na zijn dienst gaat Marcelo naar het vliegveld en zal hij dinsdagnacht in een privéjet naar Londen reizen.

Real Madrid trainer Zinédine Zidane hoopt dat Marcelo gewoon kan spelen tegen Chelsea.

Real tekent protest aan

Real Madrid had protest aangetekend tegen de benoeming van Marcelo als reserve. De club vond dat er sprake was van bijzondere omstandigheden. Het zou onderdeel van het werk van Marcelo zijn om met de rest van het team naar Londen te reizen. De kiesraad was het hier echter niet mee eens en gaf Marcelo geen toestemming om Madrid dinsdag al te verlaten. Zij stelden dat de wedstrijd pas woensdag wordt gespeeld en er daarom voldoende tijd is om na de verkiezingen naar Londen af te reizen.

De leiding van Real Madrid is niet blij met dit besluit. De club geeft aan dat Marcelo grotendeels in een bubbel leeft vanwege het coronavirus. Als een lid van het stembureau niet komt opdagen, zal Marcelo urenlang in contact komen met honderden mensen. Als dat gebeurt, zal Real kijken of het nog wel verantwoord is om Marcelo mee te nemen naar de wedstrijd tegen Chelsea.

Zidane zal vurig hopen dat iedereen plichtsgetrouw aanwezig is op het Madrileense stembureau. De coach van De Koninklijke kampt al weken met een blessuregolf, met name in de defensie. Marcelo speelde niet veel dit seizoen, maar uitgerekend linksback Ferland Mendy is een twijfelgeval voor woensdag. De Fransman is normaal gesproken eerste keuze. Als hij niet kan spelen, is Marcelo broodnodig voor de recordkampioen.