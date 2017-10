Promes in voetsporen Van Nistelrooy, Mbappé voorbij Kluivert

De derde speelronde in de poulefase van de Champions League ging dinsdagavond furieus van start. In de eerste helft van de acht wedstrijden werd in totaal 19 keer gescoord. Het record van 21 doelpunten in 45 minuten Champions League-voetbal, gevestigd op 21 oktober 2014, werd daarmee net niet gehaald.

Lees ook Promes schittert bij Spartak Moskou, monsterzege Liverpool Lees meer

Liverpool had een grote bijdragen in de enorme doelpuntenproductie op dinsdagavond, met vier goals voor rust en ook nog drie goals na rust op bezoek bij NK Maribor in Slovenië. Liverpool heeft nu twee gedeelde records in handen: de grootste thuisoverwinning (8-0 tegen Besiktas) en grootste uitzege (0-7 bij NK Maribor) in de Champions League.

De 0-7 nederlaag was pijnlijk voor Maribor, maar het was niet de grootste Europese nederlaag in de clubhistorie. Op 30 september 1997 won Ajax in de Amsterdam Arena met liefst 9-1 van de Slovenen.

Volledig scherm Alex Oxlade-Chamberlain en Philippe Coutinho vieren de zesde goal tegen Maribor. © Photo News

Quincy Promes had dinsdagavond met twee goals en twee assists een belangrijke bijdrage in de 5-1 overwinning van Spartak Moskou op Sevilla. De laatste Nederlander die direct betrokken was bij vier goals in de Champions League was Ruud van Nistelrooy op 3 november 2004 tegen Sparta Praag. Van Nistelrooy maakte alle vier de goals zelf.

Volledig scherm Quincy Promes juicht na zijn tweede doelpunt tegen Sevilla. © REUTERS

Napoli verloor dinsdag met 2-1 van Manchester City. De Spaanse doelman Pepe Reina (35) keepte zijn 160ste wedstrijd in Europees verband, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met Javier Zanetti. Recordhouder is nog altijd Iker Casillas (36) met 175 wedstrijden in Europees verband, waarvan 166 in de Champions League. Hij bleef dinsdagavond tegen RB Leipzig op de bank bij FC Porto.

Sjachtar Donetsk-aanvaller Bernard was dinsdagavond in De Kuip de grote man met twee goals. Hij werd de 199ste Braziliaanse doelpuntenmaker ooit in de Champions League. Kaká (30), Rivaldo (27), Mário Jardel (25), Giovane Élber (24) en Neymar (23) scoorden van alle Brazilianen het vaakst op dit podium.

Volledig scherm De Braziliaan Bernard viert zijn winnende treffer tegen Feyenoord. © Photo News

Real Madrid speelde dinsdagavond tegen Tottenham Hotspur (1-1) de 200ste thuiswedstrijd in de Champions League, de eerste club die deze mijlpaal bereikte. De Koninklijke won 159 wedstrijden, speelde 25 keer gelijk en verloor 16 keer.

De in Antwerpen geboren doelman Mile Svilar werd afgelopen zomer door Benfica overgenomen van Anderlecht. Met 18 jaar en 52 dagen werd hij gisteravond de jongste doelman ooit in de Champions League. Dat record stond negentien jaar lang op naam van Iker Casillas, die op 15 september 1999 debuteerde bij Olympiakos - Real Madrid (3-3). Een inschattingsfout van Svilar leidde tot de winnende goal van Marcus Rashford. Na afloop werd hij getroost door zijn landgenoot Romelu Lukaku.

Volledig scherm Mile Svilar wordt getroost door Romelu Lukaku. © Photo News

Een klassiekertje inmiddels in deze rubriek: Igor Akinfeev hield zijn doel voor de 42ste keer op rij niet schoon in de Champions League. CSKA Moskou verloor thuis met 0-2 van FC Basel, waar Ricky van Wolfswinkel vanwege een voetblessure nog ontbrak.

Bayern München won gisteravond (3-0 tegen Celtic) voor de 250ste keer een Europese wedstrijd. Alleen FC Barcelona (303 overwinningen) en Real Madrid (300 overwinningen) wonnen meer wedstrijden in Europees verband.

Thomas Müller opende gisteravond de score. Het was zijn 40ste doelpunt in de Champions League. Müller werd de zesde speler die nu in (meer dan) tien seizoenen voor dezelfde club heeft gescoord in de Champions League. Ryan Giggs (16, Manchester United), Raúl (14, Real Madrid), Lionel Messi (13, FC Barcelona), Paul Scholes (11, Manchester United) en Wayne Rooney (10, Manchester United) gingen hem voor.

Jupp Heynckes stond gisteravond weer aan het roer, nadat hij afgelopen weekend al terugkeerde als trainer van Bayern München. Heynckes is nu de oudste hoofdtrainer ooit in de Champions League, met een leeftijd van 72 jaar en 162 dagen. Het record stond op naam van Raymond Goethals, die 71 jaar en 231 dagen oud was bij de Champions League-finale tussen Olympique Marseille en AC Milan in 1993.

Volledig scherm Jupp Heynckes. © AFP

Kylian Mbappé was gisteravond opnieuw trefzeker namens Paris Saint-Germain, dat met 0-4 won bij Anderlecht. Het was voor de 18-jarige aanvaller uit Frankrijk zijn achtste goal in de Champions League, waarmee hij Patrick Kluivert passeerde als meest productieve tiener op dit podium.

Mbappé scoorde al voor de vijfde keer op rij in een uitwedstrijd in de Champions League. Cristiano Ronaldo (12 op rij, 2013-2015), Filippo Inzaghi (6, 2000-2002), Lionel Messi (6, 2011-2012), Ruud van Nistelrooy (5, 2002-2003) en Ulf Kirsten (5, 1999-2001) gingen hem hierin voor.

Edinson Cavani scoorde gisteravond ook weer. De Uruguayaanse spits werd daarmee de derde speler die zeven duels op rij scoorde voor dezelfde club in de Champions League. Als hij ook de komende twee pouleduels nog scoort, evenaart hij het record van Ruud van Nistelrooy, die in 2002/2003 negen keer op rij scoorde voor Manchester United in de Champions League.

Volledig scherm Kylian Mbappé en Edinson Cavani. © AFP

AS Roma speelde gisteravond voor de eerste keer in de Champions League met elf spelers die niet uit Italië komen. Ze zijn echter niet de eerste Italiaanse club die zonder Italianen speelt in de Champions League. Internazionale deed dit liefst 22 keer.

Lionel Messi maakte gisteravond zijn honderdste doelpunt in Europees verband: 97 in de Champions League en drie in de Europese Super Cup. Cristiano Ronaldo staat op 113 goals in Europa, waarvan 110 in de Champions League. Messi is met 14 goals topscorer van FC Barcelona dit seizoen. Op nummer twee staat 'eigen doelpunt' met vijf treffers.

Gerard Piqué werd gisteravond na 42 minuten al van het veld gestuurd, nadat hij zijn tweede gele kaart kreeg. Hij werd daarmee de tweede speler in de historie van FC Barcelona die voor rust van het veld werd gestuurd in de Champions League. Zijn voormalige trainer Josep Guardiola kreeg op 9 december 1998 ook na 42 minuten zijn gele kaart, toen Barcelona met won van Brøndby IF.