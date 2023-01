Programma, tussenstanden en uitslagen in Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 en Bundesliga

Doden in Irak door verdruk­king rond finale Gulf Cup, wedstrijd ‘gewoon’ gespeeld

In de Iraakse stad Basra zijn donderdag vier mensen door verdrukking om het leven gekomen toen voetbalfans zich massaal bij het stadion in de stad verzamelden in aanloop naar de finale van de Gulf Cup, meldt nieuwszender Al-Jazeera.

19 januari