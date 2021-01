Programma Europese velden: El Ghazi mag eindelijk weer, Nederlands affiche in Italië

Duitsland

Schalke 04 - FC Köln (18.30 uur)

Voor Schalke 04 is het bijna van levensbelang om een resultaat te behalen tegen concurrent FC Köln. De hekkensluiter uit Gelsenkirchen staat met slechts zeven punten, vijf punten achter op de nummer zestien van de Bundesliga. Of Klaas-Jan Huntelaar ook direct in de basis begint, is nog niet duidelijk. De ploeg van Christian Gross heeft de overgekomen spits wel hard nodig op jacht naar punten. In Gelsenkirchen kijken ze wellicht ook met een schuin oog naar Arminia Bielefeld - Stuttgart. De thuisploeg staat vijftiende met veertien punten.



RB Leipzig - Union Berlin (20.30 uur)

In de topper RB Leipzig - Union Berlin zal Justin Kluivert vermoedelijk weer over de flanken flitsen. Hij speelde afgelopen zaterdag voor het eerst weer mee bij Leipzig na een blessure die hem drie weken aan de kant hield. Sheraldo Becker zal bij de bezoekers ontbreken vanwege een blessure. Nummer drie Leipzig won pas een van de drie wedstrijden in 2021, terwijl nummer zes Union Berlin nog niet heeft verloren. Afgelopen vrijdag werd het Leverkusen van Peter Bosz knap verslagen (1-0).



Overige wedstrijden

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt (20.30 uur)

Augsburg - Bayern München (20.30 uur)

Bielefeld - Stuttgart (20.30 uur)

Volledig scherm Justin Kluivert maakte zijn enige Bundesliga-treffer dit seizoen op bezoek bij Bayern München (3-3 gelijkspel). © Sven Hoppe/dpa

Engeland

Manchester City - Aston Villa (19.00 uur)

Aston Villa mag eindelijk weer het veld op. De ploeg van Anwar El Ghazi speelde niet meer sinds nieuwjaarsdag vanwege een corona-uitbraak: 2-1 nederlaag tegen Manchester United. Door de uitbraak miste Aston Villa vier wedstrijden. Manchester City is de tegenstander. The Villans moeten er vanavond direct staan; de ploeg van Pep Guardiola is in vorm en is ongeslagen in zijn laatste vijftien wedstrijden.



Fulham - Manchester United (21.15 uur)

Manchester United kan vanavond op bezoek bij nummer achttien Fulham de koppositie in Engeland weer overnemen van Leicester City. De ploeg van Donny van de Beek, die de laatste twee duels vanaf de bank moest toekijken, treft met Fulham een tegenstander uit vorm. De laatste keer dat de Londenaren wonnen op het eigen Craven Cottage is tweeënhalve maand geleden, toen West Bromwich Albion met 2-0 werd verslagen. Terence Kongolo is geblesseerd bij het team van Scott Parker, Kenny Tete is wel van de partij.



Leeds United - Southampton zou vanavond ook op het programma staan, maar omdat laatstgenoemde doorging in de FA Cup werd dit duel uitgesteld. The Saints wonnen gisteren met 2-0 van Shrewsbury, waardoor het zaterdag in de zestiende finale speelt tegen Arsenal.

Italië

Udinese - Atalanta (15.00 uur)

Vijf Nederlanders komen mogelijk in actie als Udinese het opneemt tegen Atalanta Bergamo. Marvin Zeegelaar en Bram Nuytinck ontvangen met de nummer vijftien van Italië Marten de Roon, Hans Hateboer en Sam Lammers. Udinese won twee maanden geleden voor het laatst in eigen huis, terwijl nummer zes Atalanta al vijf uitduels op rij ongeslagen is.

Volledig scherm Marten de Roon. © Foto: SCS/Sander Chamid

Spanje

Alcoyano - Real Madrid (21.00 uur)

Real Madrid neemt het vanavond in de Spaanse beker op tegen tweede divisionist Alyacano. De ploeg van Zinédine Zidane is gewaarschuwd. Stadsgenoot Atlético blameerde zich begin januari tegen Cornella (1-0), dat uitkomt op hetzelfde niveau als Alyacano. Afgelopen donderdag werden De Koninklijke in de halve finale van de Super Cup nog uitgeschakeld door Athletic Bilbao.



Overige wedstrijden

Copa del Rey

Cordoba - Real Sociedad (19.00 uur)

La Liga

Getafe - Huesca (19.00 uur)

Real Betis - Celta de Vigo (21.00 uur)

Villareal - Granada (21.30 uur)

België

Club Brugge - Oostende (21.00 uur):

Het Nederlands getinte Club Brugge, dat maar liefst zeven punten voorsprong heeft op het KRC Genk van John van den Brom, speelt thuis tegen nummer zes Oostende. De ploeg van Bas Dost, Noa Lang, Ruud Vormer en Stefano Denswil won zes van de laatste zeven wedstrijden in de Jupiler Pro League. Met Oostende treft de koploper een tegenstander waar het dit seizoen al van won. In de kustplaats werd het begin november 1-3 voor de ploeg van Phillipe Clement.



Overige wedstrijden:

Kortrijk - ST. Truiden (16.30 uur)

Eupen - Beerschot VA (18.45 uur)

KV Mechelen - Standard Luik (18.45 uur)

Royal Antwerp - Cercle Brugge (21.00 uur)

Frankrijk

Olympique Marseille - Lens (21.00 uur)

Volledig scherm Club Brugge-aanvallers Bas Dost en Noa Lang spelen om 21.00 uur thuis tegen Oostende. © Photo News