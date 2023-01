Programma en uitslagen | Barça, Bayern München en Manchester United vandaag in actie

Ballenjon­gen die tien jaar geleden Eden Hazard een rode kaart aansmeerde, is nu multimiljo­nair

Eden Hazard kreeg in zijn carrière slechts één rode kaart, maar het was er wel eentje om niet snel te vergeten. Tien jaar geleden werd de Belg als speler van Chelsea van het veld gestuurd, nadat hij een treiterende ballenjongen een schop had gegeven. De toen 17-jarige jongeman in kwestie is nu 27 en multimiljonair.

