Programma | Dit staat er vandaag op de rol in de Europese competities

Video Woeste doelman beukt ploegge­noot neer en krijgt rood

17 oktober Glentoran-doelman Aaron McCarey was bepaald niet te spreken over het verdedigende werk van Bobby Burns bij de gelijkmaker van Coleraine tijdens het onderlinge duel in de Noord-Ierse competitie. McCarey rende na de 2-2 woedend zijn doel uit en beukte zijn ploeggenoot tegen de grond.