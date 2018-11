Prima generale Duitsland voor treffen met Oranje

Die Mannschaft maakte alle doelpunten al voor de rust. Al in de 8ste minuut was het Leroy Sané die de ban brak. Daarna waren Niklas Süle en Serge Gnabry ook doeltreffend. Jonas Hector viel in de 70ste minuut met een blessure uit. Het is nog onduidelijk of hij tegen Oranje inzetbaar is.

Tegen de Russen begon Löw met een zeer jonge formatie. Doelman Manuel Neuer en Jonas Hector waren de enige spelers die ouder waren dan 25. Thomas Müller en Mats Hummels, spelers van kampioen Bayern München én wereldkampioenen van 2014, zaten op de bank. Müller viel nog wel in.

De gemiddelde leeftijd van Löws basiselftal was 23,9. Duitsland speelde sinds het toernooi om de Confederations Cup in 2017 niet meer in een dusdanig jonge formatie. Destijds op het voorbereidingstoernooi voor de wereldtitelstrijd in Rusland had de bondscoach veel van zijn beste spelers thuisgelaten.

Löw was tevreden. ,,Vooral in de eerste helft hebben we dynamisch en met veel diepgang gespeeld. Dat leidde tot de doelpunten. Wellicht mede door alle wissels raakten we het ritme in de tweede helft een beetje kwijt. We slaagden er niet meer in de kansen uit te spelen.’’

Voor Duitsland dreigt degradatie uit de hoogste divisie in de Nations League. Zeker als Oranje en Frankrijk morgen gelijkspelen.

