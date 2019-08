Prijzenpakker Daniel Alves (36) tekent bij São Paulo

Ziek in Madrid achterge­ble­ven Bale betrapt op potje golfen

31 juli Een conflict tussen Real Madrid-trainer Zinedine Zidane en Gareth Bale? De Franse coach wilde er tijdens een persconferentie niets over weten. De afwezigheid van de Welshman bij de Audi Cup in Duitsland was volgens Zidane simpel te verklaren: de speler is ziek. Maar de Spaanse krant El Confidential wist beslag te leggen op een golfende Bale.