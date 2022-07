Prijzenjacht van Nederlandse toppers geopend: De Ligt, Van Dijk en Gravenberch maken meteen indruk

Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch hebben hun eerste prijs van het nieuwe seizoen te pakken. De Oranje-internationals wonnen met hun clubs Liverpool en Bayern München de supercup in eigen land. Het moet de opmaat zijn naar nog veel meer successen in dit voetbaljaar.

Een fraaie statistiek circuleerde op sociale media, kort nadat Bayern München zich dankzij een spectaculaire 3-5 zege op RB Leipzig had verzekerd van de DFL-Supercup. 1129 dagen Turijn leverden Matthijs de Ligt slechts drie prijzen op bij Juventus, aanzienlijk minder dan hij had gehoopt toen hij in 2019 tekende bij club die heerste in eigen land. Elf dagen na zijn entree bij Bayern München, dat hem deze zomer voor zeventig miljoen euro oppikte, mocht zijn prijzenkast weer van het slot. De Ligt kwam tegen Leipzig als invaller binnen de lijnen en luisterde zijn debuut direct op met zijn eerste prijs, waarvan er komend seizoen nog veel moeten volgen.

Volledig scherm Ryan Gravenberch met de Supercup. © REUTERS De Ligt begon vanwege vermoeidheidsklachten langs de kant, maar zal spoedig op het basisformulier verschijnen. De centrale verdediger wordt door coach Julian Nagelsmann gezien als ideale leider van de defensie voor de komende jaren en moet dus een grote rol gaan spelen in nieuw succes. Dat geldt eveneens voor nieuwkomers Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui, al worden zij meer als toekomstinvesteringen beschouwd.

Vooral Gravenberch zal rustig worden gebracht. Ook de oud-middenvelder van Ajax maakte na rust zijn officiële debuut bij de Rekordmeister. Toch maakt de middenvelder al veel indruk bij zijn nieuwe werkgever, zo bleek toen Joshua Kimmich in gesprek met BILD sprak over zijn nieuwe ploeggenoot. ,,Ik ben heel enthousiast over Ryan. Hij is technisch top, hij verliest bijna nooit een bal en heeft zich snel aangepast. We zullen er echt van genieten.’’

Voor De Ligt en Gravenberch, die Leipzig in de slotfase van de wedstrijd nog terug zagen komen tot 3-4, begon hun Duitse avontuur daarmee uitstekend. Ook in Engeland viel direct Nederlands succes te vieren. Virgil van Dijk troefde met Liverpool rivaal Manchester City af in strijd om het Community Shield. Liverpool, waar miljoenenaankoop Darwin Nuñez debuteerde met een goal, won met 3-1.

Eerste tik

Van Dijk hield Manchester City-topaankoop Erling Haaland in bedwang, won sinds zijn komst naar Liverpool in 2018 alweer zijn zevende prijs en deelde daarmee de eerste tik uit aan de regerend landskampioen, ook komend seizoen waarschijnlijk de voornaamste concurrent in de strijd om het kampioenschap. Landgenoot Nathan Aké verliet het veld tegelijkertijd in mineur. Ook de linkspoot van City had een basisplaats in de topper, maar beleefde een ongelukkige avond toen een inzet van Trent Alexander-Arnold via zijn hoofd in het net belandde.

De Ligt, Gravenberch en Van Dijk schoten dus direct uit de startblokken. Voor hen moet het winnen van de supercup een opmaat zijn naar succes in eigen land, de Champions League én het WK met Oranje als smakelijk tussendoortje.

