President van Barça weet het zeker: Messi blijft

,,Leo is de beste voetballer ter wereld, hij is nauw met Barcelona verbonden. Hij houdt van deze club”, zei Laporta. ,,Ik ben ervan overtuigd dat hij bij ons wil blijven. We gaan er alles aan doen, binnen de mogelijkheden van de club, om hem langer bij ons te houden. Het is onze grootste wens.”

Messi werd op de website van de club geciteerd. ,,Het is heel speciaal om de aanvoerder te zijn van een ploeg waarvoor ik al mijn hele leven speel”, liet de nummer 10 weten nadat hij zijn 35ste hoofdprijs met Barcelona had veroverd.



,,Het is een moeilijk jaar waarin het heel belangrijk is dat we de Copa del Rey hebben kunnen winnen en nog steeds de titel in La Liga binnen bereik hebben. Dat is heel belangrijk. Het is een jaar van veranderingen, met heel veel jonge spelers. We begonnen het seizoen slecht, verloren veel punten door naïviteit en een gebrek aan ervaring. Maar als ploeg zijn we steeds sterker geworden. Tegen Real Madrid vorige week (2-1-nederlaag) lukte het even niet, maar we blijven jagen op de titel.”