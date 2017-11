President Italiaanse bond stapt op na missen WK

Bosz neemt Aubameyang weer in genade aan

9:38 Pierre-Emerick Aubameyang keert terug in de selectie van Borussia Dortmund. Trainer Peter Bosz had zijn topschutter uit Gabon afgelopen week om disciplinaire redenen geschorst voor de uitwedstrijd tegen VfB Stuttgart. Zonder Aubameyang incasseerde het zwalkende Dortmund vrijdag de derde nederlaag op rij in de Bundesliga (2-1).