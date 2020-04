Premier League vraagt spelers miljoenen in te leveren

Alle clubs in de Premier League gaan hun spelers vragen dertig procent van hun salaris in te leveren, zolang de competitie door het coronavirus niet hervat kan worden. Daarom is de Premier League ook voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Door Geert Langendorff



De financiële noodzaak om het afgebroken seizoen in Engeland uit te spelen stond centraal tijdens een vergadering via een videoverbinding tussen de twintig clubs in de Premier League. Ze namen enkele noodscenario’s door, waaronder het spelen van de resterende duels in China. Bij alle plannen werd nadrukkelijk gekeken naar de mogelijk negatieve impact op het imago van het voetbal.

De vrees om een gezamenlijke rekening van 840 miljoen euro voorgeschoteld te krijgen van rechtenhouders zette de neuzen min of meer dezelfde kant op. Clubs zijn zich bewust van het feit dat duels op alternatieve speeldata minder lucratief zijn voor televisiestations. Om de waarde van de pakketten op te krikken wordt zelfs overwogen om camera’s toe te laten op het trainingsveld.

Clubs wilden graag een richtsnoer om naartoe te werken. Het vaststellen van een definitieve speelkalender blijft in de huidige situatie echter onmogelijk. Wel erkenden de deelnemers dat het eerdere voornemen om kort na 30 april de competities te hervatting niet realistisch is. Zolang de Britse regering social distancing verplicht stelt en de epidemie zijn hoogtepunt nog moet bereiken, kan het profvoetbal onder geen beding van start gaan.

Uitgesteld

De Premier League heeft daarom gekozen voor het uitstellen van de competitie voor onbepaalde tijd, in navolging van onder meer Frankrijk en Spanje. Het beschikbaar komen van coronatesten speelt daarbij een cruciale rol. Om spelers, staf en, eventueel publiek, geen risico op besmetting te laten lopen, moet efficiënt kunnen worden vastgesteld of mensen de ziekte onder de leden hebben of inmiddels immuun zijn.

President Aleksander Ceferin wil dat de competities hoe dan ook worden uitgespeeld. © BSR Agency De regering van Boris Johnson heeft beloofd vanaf volgende week 100 duizend testen per dag te gaan uitvoeren. Op deze manier kan onder meer in kaart worden gebracht wie inmiddels immuun voor het virus is. Aangezien dit proces veel tijd in beslag gaat nemen en voetbal geen prioriteit geniet, wil de Premier League geen overhaaste beslissingen maken. Het voorbeeld van België volgen, dat het seizoen beëindigde, blijft echter geen optie.

De clubs willen, zoals de UEFA voorschrijft, de competitie en de bekertoernooien koste wat kost uitspelen. Het idee om buiten de landsgrenzen de resterende speelrondes af te werken werd door minimaal één club voorgedragen. In China, waar het virus min of meer onder controle is, zou in theorie veilig kunnen worden gevoetbald. De meeste clubs zien dit idee niet zitten uit vrees voor negatieve reacties in Engeland.

30 procent loon inleveren

Voorzitter Daniel Levy van Tottenham Hotspur kreeg een winstbonus van bijna 8 miljoen euro. Dat leidde tot hevige kritiek op de club. © BSR Agency Het belangrijkste punt op de agenda vormde het betalen van de spelers. Tottenham Hotspur deed een beroep op overheidssteun voor de ongeveer 550 werknemers, terwijl de voetballers niets hoefden in te leveren. Gelijktijdig kwam naar buiten dat voorzitter Daniel Levy een winstbonus van 7 miljoen pond (bijna 8 miljoen euro) kon bijschrijven. Dit kwam de club op hevige kritiek van politici en supporters te staan.



Met een totaal gebrek aan inlevend vermogen had deze handelswijze weinig te maken. Als clubs zich niet aan contracten houden, kunnen spelers in theorie voor niets de deur uitlopen. Om een leegloop te voorkomen moest een gezamenlijk akkoord worden bereikt. Morgen wordt een moreel beroep gedaan op de spelers om een reductie van dertig procent van het salaris te accepteren.

Over de rekbaarheid van contracten wordt nog druk overlegd. Het idee bestaat om spelers met aflopende verbintenissen op te dragen om bij de clubs te blijven, als het seizoen niet kan worden afgemaakt voor hun dienstverband eindigt. De Premier League krijgt daarbij waarschijnlijk steun van de FIFA. De wereldvoetbalbond brengt naar verwachting binnen 48 uur over dit gevoelige onderwerp een statement met meer details naar buiten.