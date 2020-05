Premier League-spelers huiverig voor besmetting door Britse chaos

Door Geert Langendorff



Medische experts van de Premier League schetsen een geruststellend beeld. Nergens zijn voetballers veiliger dan op de hermetisch afgesloten trainingscomplexen van de clubs. Met behulp van testen en strenge protocollen kan het virus van de velden worden weggehouden. De woorden van de artsen vallen in dorre aarde. De vrees om ziek te worden blijft opvallend groot.

De buitenwereld doet er wat lacherig over. Kunnen de spelers zich niet net zo opstellen als hun collega’s in de Bundesliga? De situatie in Duitsland laat zich echter niet vergelijken met die in Engeland. De argwaan komt niet uit de lucht vallen.

1. Dodental

Volledig scherm Mason Mount, ex-Vitesse, komt aan bij het trainingscomplex van Chelsea. © AFP De aandacht richtte zich aanvankelijk op Italië en Spanje, maar de pandemie treft Groot-Brittannië het hardst. Nergens in Europa kost de crisis meer mensenlevens dan hier. Het dodental staat inmiddels op 35.341. Vooral in verplegingstehuizen liep het volledig uit de hand. Hoewel de ziekte over zijn hoogtepunt heen lijkt, zit de schrik er nog altijd goed in. Het voornemen om de scholen te heropenen in juni kan daarom de prullenbak in. Ouders, leraren en kinderen durven het niet aan.

2. Chaos

Schoorvoetend geeft de Britse overheid toe totaal niet te zijn voorbereid geweest op de coronacrisis. De chaos in de eerste weken voedde het wantrouwen en de paniek in het land. Anders dan in Duitsland ontbrak het aan van alles. Het geloof in de aanpak van de regering liep fikse deuken op. Elke poging om de lockdown af te zwakken zorgt voor negatieve reacties. Bij voetballers ligt dat niet anders. Bondskanselier Angela Merkel voelt die weerstand niet. Haar kordate aanpak legde de basis voor een rimpelloze voorbereiding op de herstart van de competitie.

3. Achterstand

Duitsland ligt minimaal drie weken voor op Engeland met de bestrijding van het virus. Zwembaden, kapperszaken en restaurants openen daar hun deuren weer. Het leven keert langzaam terug naar hoe het was. In het Verenigd Koninkrijk zit alles nog hermetisch op slot. Praten over voetbal voelt daarom ongepast. Het leidt ook tot logische vragen bij spelers, zoals Troy Deeney van Watford. ,,Als ik mijn haar niet kan laten knippen, waarom zou voetballen dan wél veilig zijn?”

Quote Troy Deeney, Sergio Agüero, Danny Rose en Glenn Murray lieten afzonder­lijk van elkaar weten niet als proefkonij­nen te willen worden gebruikt.

4. Huidskleur

Spelers met een donkere huidskleur voelen zich extra kwetsbaar. Dit idee komt niet van een obscure website met complottheorieën, maar rechtstreeks uit de statistieken. Zwarte mensen, Aziaten en etnische minderheden hebben viermaal zoveel kans om te overlijden aan het virus dan blanke Britten. Leeftijd, onderliggende ziekten en sociaaleconomische factoren spelen daarbij slechts deels een rol. Wetenschappers gissen naar de oorzaak. In de Premier League, waarin veel voetballers met een Caribische en Afrikaanse achtergrond actief zijn, zorgt dit logischerwijs voor extra zorgen.

5. Mondige spelers

Volledig scherm Sergio Agüero. © BSR Agency Troy Deeney, Sergio Agüero, Danny Rose en Glenn Murray lieten afzonderlijk van elkaar weten niet als proefkonijnen te willen worden gebruikt. Hun stem heeft gewicht in alle kleedkamers in de Premier League. Deeney, wiens baby ademhalingsproblemen heeft, weigert zelfs vooralsnog terug te keren op het trainingsveld van Watford. Dat één speler en twee stafleden van The Hornets in de afgelopen dagen positief testten op het virus, maakt de situatie er niet eenvoudiger op.

6. Ongepast