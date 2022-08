Premier League-spektakel barst los: check hier alle Nederlanders, toptransfers en de data van topduels

Nederlanders

Natúúrlijk zijn dit seizoen de Nederlandse ogen gericht op het rode deel van Manchester. Krijgt Erik ten Hag het samen met Donny van de Beek en Tyrell Malacia voor elkaar om Manchester United met succes te reanimeren? Ook Tahith Chong staat onder contract bij The Red Devils, maar het is de vraag in hoeverre de jonge Nederlander kansen krijgt van Ten Hag, die in de eerste weken zijn stempel moet zien te drukken op Old Trafford.