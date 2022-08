Premier League-recordzege Liverpool tegen Senesi's Bournemouth

LIVE buiten­lands voetbal | Juventus leidt tegen AS Roma, Arsenal wil foutloos blijven in Premier League

Veel mooie wedstrijden in Europa vandaag. In de Serie A gaat Paulo Dybala met AS Roma op bezoek bij zijn oude club Juventus, terwijl Perr Schuurs kan debuteren voor Torino tegen Cyriel Dessers en Cremonese. Arsenal probeert foutloos te blijven in de Premier League. Volg hier ons matchcenter.

19:08