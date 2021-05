Premier League-droom Brentford komt eindelijk uit na overtuigende zege op Swansea

Door Geert Langendorff



Met nog een ruim een half uur te spelen, konden de supporters van Brentford de spanning amper meer aan. Steeds meer mensen in rood-witte shirts lukte het niet meer om braaf te blijven zitten op de kuipstoeltjes van Wembley. Ze klapten om de haverklap om hun elftal de moed te geven een droom te verwezenlijken. Na het laatste fluitsignaal werd die realiteit. The Bees dringen voor het eerst in de clubhistorie door tot de Premier League - 74 jaar geleden speelden ze voor het laatst in de hoogste Engelse divisie, The First Division.