Premier League-coaches zien blessuregolf op zich afkomen en willen vijf wissels

Coaches in de Premier League willen weer de mogelijkheid hebben vijf spelers te wisselen tijdens wedstrijden. Pep Guardiola van Manchester City en Jürgen Klopp van Liverpool behoren tot de pleitbezorgers. Ze wijzen op het toenemende aantal blessures.

De coaches kunnen hun claim inmiddels staven met cijfers. Onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal blessures bij de clubs bijna is verdubbeld in vergelijking met dezelfde periode in het vorige seizoen.

Vijf wissels waren wel toegestaan in het vorige seizoen, dat door de coronapandemie lang stillag en in de zomer met veel wedstrijden in korte tijd werd afgemaakt. De Premier League besloot voor dit seizoen weer terug te keren naar de gebruikelijke drie wissels, maar de meeste coaches willen nu dat dat besluit wordt herzien.

,,In de Premier League hebben spelers 47 procent meer spierblessures dan het voorgaande seizoen, omdat de meeste teams zich niet goed hebben kunnen voorbereiden en er zoveel wedstrijden zijn. De competities in Duitsland, Spanje en elders staan vijf wissels toe om de spelers te beschermen, niet om één team te beschermen”, zei Guardiola.

Overvolle speelkalender

Klopp wijst ook op de overvolle speelkalender, die de spelers vatbaar maakt voor blessures. ,,December is doorgaans de drukste maand voor de spelers, maar oktober en november zijn nu al net zo druk. We moeten de vijf wissels weer mogelijk maken, het is niet zo dat de topclubs meer profijt hebben van meer wisselmogelijkheden”, aldus de Duitse coach van Liverpool.

Manchester City en Liverpool kampen allebei met veel geblesseerde spelers. City mist onder anderen Sergio Agüero, Gabriel Jesus en Nathan Aké, Liverpool is de deze week geopereerde Virgil van Dijk lang kwijt, evenals Fabinho.

Ook de coaches Frank Lampard van Chelsea en Ole Gunnar Solsjkaer van Manchester United zijn voorstander van de vijf wissels. Zij riepen op de spelers meer in bescherming te nemen.

