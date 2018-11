Premier League-clubs wijzen voorstel FA af voor inkrimping buitenlandse spelers

De FA pleitte voor de inkrimping vanwege de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Volgens The Times zou slechts 35 procent van de Europese spelers, die nu in de Premier League spelen, in aanmerking komen voor een werkvergunning. Daarbij worden eisen gesteld zoals het aantal interlands een voetballer heeft gespeeld.



De Britse regering heeft de FA, de Premier League en de EFL (drie divisies onder de Premier League) opgeroepen om tot een gezamenlijk voorstel te komen. De Premier League is bereid het maximum aan buitenlandse spelers boven de 21 jaar in te perken tot vijftien (was zeventien). Dertien zou volgens de clubs te veel schade toebrengen aan de Premier League, die goed is voor 3 miljard pond aan belastinginkomsten. Indien er geen overeenkomst wordt bereikt, gaat er mogelijk een overgangsperiode tot minimaal 2021 in totdat er wel een deal wordt overeengekomen.