Premier Johnson: ‘We willen het voetbal in 2030 naar huis brengen’

De Britse regering onder leiding van premier Boris Johnson steunt de kandidaatstelling en trekt 2,8 miljoen pond (omgerekend ruim 3,2 miljoen euro) uit voor de voorbereidende activiteiten. Daarnaast reserveert de regering 25 miljoen pond voor de ontwikkeling van het voetbal, vooral bedoeld om zo’n zevenhonderd nieuwe velden aan te leggen.

Engeland huisvestte het WK van 1966. De Engelse voetballers veroverden toen voor eigen publiek de wereldtitel. Volgend jaar is het WK in Qatar, in 2026 organiseren de Verenigde Staten, Mexico en Canada de mondiale eindronde. ,,We willen het voetbal in 2030 naar ‘huis’ brengen”, zegt Johnson in The Sun. ,,Groot-Brittannië is de thuisbasis van het voetbal. Het zou geweldig zijn voor het land. Dit is de juiste plaats en de juiste tijd.”

Johnson liet ook weten dat Engeland bereid is om komende zomer meer wedstrijden van het EK te huisvesten. Het Europees kampioenschap eindigt in Londen, waar op Wembley de halve finales en finale worden gespeeld. In Londen zijn ook drie groepswedstrijden en één duel uit de achtste finales, maar Johnson is bereid meer EK-duels op Wembley te laten spelen als andere gastlanden vanwege de coronapandemie in de problemen komen.

Volledig scherm Boris Johnson. © REUTERS

Groot-Brittannië gaat in Europa aan kop wat betreft het aantal gezette coronavaccins. Johnson presenteerde afgelopen maand een routekaart, die aangeeft hoe de Britten de komende weken en maanden steeds meer hun normale leven terugkrijgen. ,,Als ze willen dat we meer EK-wedstrijden huisvesten, dan zijn we daar zeker voor in”, zegt de premier. ,,We praten daarover met de UEFA.”

Het EK vindt plaats in twaalf landen, waaronder Nederland met Amsterdam. In de Johan Cruijff ArenA zijn komende zomer vier duels. Begin april moet duidelijk worden of alle gastlanden wedstrijden kunnen huisvesten en of daar publiek bij aanwezig kan zijn.