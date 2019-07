Prachtgoal Pedro hoogtepunt bij doelpuntrijke oefenzege Chelsea

In de eerdere oefenwedstrijden deze maand klopte Chelsea achtereenvolgend St. Patrick's (4-0), FC Barcelona (2-1) Reading (4-3) en vanavond moest RB Salzburg eraan geloven. De ploeg uit West-Londen lijkt daarmee aardig begonnen aan nieuw tijdperk. Coach Maurizio Sarri vertrok deze zomer naar Juventus en sterspeler Eden Hazard vervulde zijn droom door een contract bij Real Madrid te tekenen.



Clubicoon Frank Lampard (41), die vorig seizoen indruk maakte bij Derby County, nam het stokje over van Sarri, maar de voormalig middenvelder begint zijn klus met een handicap. Chelsea mag immers geen spelers contracteren van FIFA aangezien het de regels aangaande het vastleggen van jeugdspelers overtrad.



Alleen Christian Pulisic is komend seizoen een nieuw gezicht op Stamford Bridge. De 20-jarige Amerikaan werd afgelopen winter voor zo'n 65 miljoen euro vastgelegd, maar speelde het restant van dat seizoen nog voor Borussia Dortmund. Verder ‘versterkte’ Lampard de selectie vooral met teruggekeerde huurlingen. Dat is een aardige vijver om in te vissen; Chelsea staat bekend om het omvangrijke bestand aan huurlingen. Onder anderen Kurt Zouma, Mason Mount, Michy Batshuayi en Tammy Abraham moeten The Blues dit seizoen van ‘vers’ bloed voorzien.



Pulisic was woensdagavond in Salzburg belangrijk met twee treffers maar de mooiste goal kwam op naam van een oudgediende. Op aangeven van Ross Barkely tilde Pedro (32) de bal met zijn hak op artistieke wijze voorbij de doelman.



Chelsea oefent zaterdag nog tegen Borussia Mönchengladbach. De Premier League gaat voor Lampard en co op 11 augustus beginnen. Dan wacht direct een kraker tegen Manchester United.