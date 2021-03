Portugese media hekelen afwezige VAR na misser Makkelie: ‘Schaamteloos’

De enorme misser van Danny Makkelie en co wordt in de Portugese media breed uitgemeten. Na de 2-2 in en tegen Servië wordt in Portugal gewezen naar de Nederlandse arbitrage die in blessuretijd een glaszuiver doelpunt van Cristiano Ronaldo over het hoofd zag, maar nog meer op de afwezigheid van de VAR.

VAR ou não ver eis a questão. Letterlijk vertaald: ‘VAR of niet zien, dat is de vraag’. De kop in Record laat aan duidelijk niets te wensen over. En ook andere Portugese media zijn maar druk met woordspelingen over de VAR. Zoals A Bola, dat in koeienletters opende met SEM VAR GONHA, oftewel schaamteloos (sem vergonha in het Portugees). Of O Jogo: ‘VAR sweet VAR’.

Dat Makkelie en zijn assistent Mario Diks niet zagen dat de inzet van Cristiano Ronaldo de doellijn al was gepasseerd voordat Stefan Mitrovic de bal kon wegglijden, wil er in Portugal niet in. ‘Scheidsrechter berooft Portugal van overwinning in Belgrado’, kopt Correio da Manhã, over de goal die Portugal aan de 2-3 zege had geholpen.

Volledig scherm De cover van A Bola met de woordspeling sem vargonha, vrij vertaald 'schaamteloos'. © A Bola

Maar maar was de hulp voor Makkelie en de zijnen? ,,De bal was volledig over de lijn‘’, zo stelt Record, dat niet kan begrijpen dat er geen VAR was. ,,FIFA of UEFA: wie is er verantwoordelijk voor het niet hebben van VAR in de kwalificatie voor het WK?‘’

Quote Scheids­rech­ters maken fouten, maar daarvoor bestaat de VAR Fernando Santos

Dat vroeg ook bondscoach Fernando Santos zich af. ,,De scheidsrechter bood na afloop zijn excuses aan‘’, tekende A Bola na afloop op. ,,Ik heb veel respect voor hem, maar zou niet zo moeten zijn dat er in een wedstrijd als deze geen VAR of doellijntechnologie is. De bal was een halve meter in het doel, er was geen obstakel tussen de doelverdediger en de doellijn. Het was heel duidelijk. Hij verontschuldigde zich bij mij maar dat lost het probleem niet op. De scheidsrechters maken fouten, ze zijn menselijk, maar daarvoor bestaat de VAR.‘’