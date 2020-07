Portugese bekerfinale van Lissabon naar Coimbra

Zege op Man City noodzakelijk Titel is binnen, maar door in de hoogste versnel­ling: Liverpool jaagt nog op vier records

19:16 De strijd om de landstitel is al beslist, maar toch is het nog geen tijd voor vakantie in de hoofden van Liverpool-spelers. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum nemen het vanavond op tegen de gedevalueerde concurrent Manchester City. Een zege is noodzakelijk om in de race te blijven voor vier bizarre records.