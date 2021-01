Portugees Sousa volgt Brzeczek op als bondscoach Polen

Bayern tegen Al Duhail of Al Ahly in halve finale WK clubs

19 januari Bayern München speelt in de halve finale van het toernooi om de wereldbeker voor clubs tegen Al Duhail of Al Ahly. Dat was het resultaat van de loting van dinsdag. De clubs uit Qatar en Egypte gaan eerst onderling uitmaken wie tegen de winnaar van de Europese Champions League mag spelen.