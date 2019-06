Portugal waakt voor ‘buitengewoon sterk Oranje’

Portugal is op zijn hoede voor het Nederlands elftal, zondagavond in Porto de tegenstander in de finale van de Nations League. Bondscoach Fernando Santos en keeper Rui Patrício blikten vanavond waakzaam vooruit op dat treffen.

Door Mikos Gouka

Santos loofde de kwaliteiten van Oranje. ,,Nederland geeft niet snel op”, zo sprak hij vanavond op een persconferentie. ,,We hebben ze heel goed geanalyseerd. Er waren maar een paar dagen om dat te doen na de halve finale. Ik heb ze uiteraard ook voor de halve finale al bekeken. Het is een buitengewoon sterke ploeg. Onze spelers kennen de internationals van Oranje. Oranje is altijd een geweldig voetballand geweest. Ronald Koeman zal willen winnen en hij zal denken dat hij wint. Ik denk hetzelfde. En Cristiano Ronaldo ook. Wij willen deze prijs, waar je die dan ook qua waarde kunt plaatsen.’’

Over zijn tactiek wilde hij nog niet heel veel kwijt. ,,We hebben Zwitserland verslagen, dus ons experiment met Bernardo Silva achter de twee spitsen Ronaldo en Joao Felix was een succes", lichtte hij een piepklein tipje van de sluier op. ,,We hebben gekeken wat niet goed liep tegen de Zwitsers, maar we waren niet ontevreden over ons spel. Ik heb Portugal al een tijdje onder mijn hoede. Ik zoek altijd naar balans, naar controle. Dat gaan we ook doen tegen Oranje. Koeman zal zijn spelers eerst informeren over de tactiek, dat doe ik ook.’’

IJzersterk

Doelman Rui Patricio heeft vooral zin in de eindstrijd: ,,Het is een groot voordeel dat we thuis spelen. Dat is fantastisch, we zijn er trots op. Het is bijzonder. We spelen tegen een buitengewoon goed elftal. Ik volg Nederland. Ik heb hun wedstrijden gezien, ook tegen Engeland. Nederland is echt sterk, dat is zeker. Ik noem het een topteam. De spelers hebben zich ontwikkeld. Technisch is Nederland ijzersterk.