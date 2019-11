Portugal plaatst zich voor EK, maar Ronaldo moet nog even wachten op mijlpaal

Oekraïne had zich vorige maand al geplaatst voor het EK en eindigt de groep bovenaan met liefst 20 punten uit acht wedstrijden. Portugal eindigt als tweede met 17 punten. Ook de tweede plaats is in alle kwalificatiegroepen genoeg voor een ticket voor het EK 2020, waar 24 landen aan mee zullen doen. Servië eindigt de kwalificatie met 14 punten uit acht wedstrijden.

Portugal kwam in de 39ste minuut op voorsprong in Luxemburg via Bruno Fernandes, de aanvallende middenvelder en aanvoerder van Sporting Lissabon. Cristiano Ronaldo maakte kort voor tijd nog de 0-2 door van dichtbij binnen te tikken op aangeven van Diogo Jota. De 34-jarige sterspeler van Portugal kwam daarmee op 99 goals in 164 interlands. De mijlpaal van honderd interlandgoals, die eerder alleen werd bereikt door Ali Daei (109 goals voor Iran), zal Ronaldo volgend jaar pas kunnen behalen. Ronaldo scoorde liefst 47 keer in de 46 interlands sinds zijn dertigste verjaardag.

Servië naar play-offs

Servië eindigt dus als derde in de groep, maar heeft de play-offs nog om alsnog een ticket voor het EK 2020 te bemachtigen. Dusan Tadic maakte uit een strafschop al na negen minuten de 1-0 tegen Oekraïne, maar Roman Yaremchuk trok de stand in de 32ste minuut weer gelijk. Fulham-spits Aleksandar Mitrovic zette Servië in de 56ste minuut weer op voorsprong, maar Artem Biesiedin maakte kort voor tijd nog de 2-2 namens Oekraïne. Servië was alleen rechtstreeks naar het EK gegaan als het zelf had gewonnen en Portugal had verloren in Luxemburg.

Ziggo Sport Voetbal on Twitter Portugal plaatst zich voor het EK 🇵🇹 Vlak voor tijd tikte CR7 nog even zijn 99ste voor zijn land binnen! #LUXPOR #EURO2020 #ziggosport https://t.co/nL0v0vObyx

