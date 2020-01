Port Vale-spits maakt grootspraak waar: ‘Ik zou niet 40, maar 50 goals tegen Stones maken’

Zijn optreden tegen Nederland in de Nations League zorgde voor verbijstering bij Pope, die bij Port Vale op het vierde Engelse voetbalniveau acteert. ,,Hij is de ideale verdediger voor een spits", deelde hij op Twitter. ,,Ik weet dat hij voor het nationale team speelt, ik weet dat hij €150.000 in een week verdient én ik weet dat hij een miljoen keer beter is dan ik, maar ik zou wel elke week tegen John Stones willen spelen. Dan maak ik er 40 in een seizoen.”



In gesprek met The Guardian legt hij uit waarom dat in zijn ogen zo is. ,,Het was ironisch bedoeld, dat van die 40 doelpunten. Maar iedere voetballer heeft zijn sterke en zwakke punten. Stones is een fantastische verdediger en zijn kwaliteit staat buiten kijf, maar voor een wedstrijd kies ik altijd de zwakste van de twee centrale verdedigers uit. Dan focus ik mij vooral op de zwakste, natuurlijk. Als ik mij richt op Stones, win ik tachtig procent van de kopduels.”



Die grootspraak maakte Pope zaterdagavond in de derde ronde van de FA Cup waar door het verdedigende duo Stones en Taylor Harwood-Bellis in de lucht de baas te zijn. Na afloop reageerde hij met een lach op het voorval. ,,Het is allemaal uit de hand gelopen. Ik wil alleen zeggen dat ik met 40 doelpunten het verkeerd had ingeschat. Ik maak er 50 van.”