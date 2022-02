Poolse voetbalbond hekelt besluit FIFA: ‘Wij spelen niet tegen de Russen, wat de naam van het team ook is’

Justin Kluivert krijgt steun na rood: ‘Maakte hij obscene gebaren? Dat is gelogen’

Justin Kluivert heeft in de competitiewedstrijd van OGC Nice bij RC Strasbourg (0-0) een rode kaart gekregen. Scheidsrechter Stéphanie Frappart stuurde de Nederlander in de slotfase vanaf de bank richting de kleedkamer. Kluivert was zo’n 20 minuten daarvoor al gewisseld door trainer Christophe Galtier.

7:21