Poll: Messi won de meeste, maar wie was de beste Gouden Bal-winnaar?

Video Ceferin: UEFA moet meer doen tegen racisme

7:48 De Europese voetbalbond moet meer doen om racisme in het voetbal te bestrijden. Dat meent voorzitter Aleksander Ceferin van de UEFA. ,,Ik ben niet zo naïef te denken dat we alles hebben gedaan, want dat is niet zo. We nemen het probleem serieus en proberen het op te lossen", zegt hij in de Daily Mirror.