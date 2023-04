Poll: gaat ‘Cup met Grote Oren’ naar Milaan, Madrid of Manchester?

Met samenvatting Inter schakelt Benfica van Roger Schmidt uit en wacht Milanese derby in halve finale

Voor het eerst in twintig jaar komt er een Milanese derby in de halve finales van de Champions League. Internazionale had vanavond genoeg aan een doelpuntrijk gelijkspel tegen Benfica (3-3), omdat het duel vorige week in Lissabon in 0-2 was geëindigd. De ploeg van trainer Simone Inzaghi strijdt met AC Milan, dat dinsdagavond afrekende met Napoli, om een finaleplaats.