Politie Praag pakt 23 supporters op rondom finale Conference League

Zeventien supporters van Fiorentina zijn opgepakt na een aanval op supporters van West Ham in een café in het centrum van Praag, voorafgaand aan de wedstrijd. Drie worden verdacht van een misdrijf, een van geweld tegen de politie en twee van relschoppen. De andere veertien volgden instructies van de politie niet op en hebben een boete gekregen.

Drie aanhangers van West Ham United hadden lichte verwondingen na de aanval. Twee zijn ter plekke behandeld en een is naar het ziekenhuis gebracht.

Een Engelse supporter is opgepakt omdat hij na middernacht vuurwerk had afgestoken op een plein in het centrum van de Tsjechische hoofdstad.