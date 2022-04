Politie onderzoekt agressie Cristiano Ronaldo tegen Everton-supporter

Pechjaar Memphis Depay houdt aan: spits FC Barcelona out met hamstring­bles­su­re

FC Barcelona moet Memphis Depay de komende weken missen. Na blessures in januari en februari is de aanvaller nu vanwege een hamstringblessure opnieuw uit de roulatie. Depay mist sowieso de dubbel in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt, morgen in Duitsland, volgende week in Camp Nou.

