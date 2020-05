Politie legt in België ‘geheime’ wedstrijd met spelers Standard Luik stil

In Wezet, een stad in de Belgische provincie Luik, heeft de politie gisteren een ‘geheime’ voetbalwedstrijd moeten stilleggen. Dat meldt Sudpresse. Volgens de Belgische persdienst waren er ook bekende (ex-)voetballers van Standard aanwezig.

In totaal waren zestig mensen aanwezig op het kunstgrasveld in Wezet. Dergelijke bijeenkomsten zijn in België, net als in Nederland, niet toegestaan. Onder de aanwezigen waren bekende voetballers als Paul-José Mpoku (Al-Wahda), Samuel Bastien, Mehdi Carcela (Standard) en Junior Edmilson (Al-Duhail). Ook waren er spelers aanwezig van topamateurclub RFC Luik.

Burgemeester Julien Woolf van Wezet begrijpt niets van de samenscholing van bekende en minder bekende voetballers in zijn gemeente. ,,Als sportsterren zich niet houden aan regels die aan de hele bevolking worden opgelegd, dan is dat zeer schadelijk”, schreef Woolf in een post op Facebook. ,,Ik dacht dat spelers met zo'n populariteit een voorbeeld zouden stellen, maar daar zijn we helaas ver van verwijderd.”

Ophef

Bij de kranten van Sudpresse deden Mpoku en Edmilson hun verhaal. ,,Ja, we hebben gevoetbald”, vertelde Mpoku aan La Meuse. ,,Amateurs hadden ons uitgenodigd, we dachten dat het een wedstrijd met elf tegen elf was. Toen we daar aankwamen, zagen we een massa mensen plots samenkomen. Niemand droeg een mondmasker en niemand respecteerde de afstandsregels”, aldus Mpoku.

Ook Edmilson betwist zijn aanwezigheid niet - de foto’s zijn duidelijk - maar wijst ook Woolf aan. ,,Die burgemeester doet alsof ie geschokt is, maar hij sprak me als een fan aan langs de kant van het veld. Hij zei helemaal niet dat we moesten vertrekken. Als hij dit leest, moet hij één ding onthouden: een burgemeester moet correct zijn. Nu zorgt hij voor ophef. Het is niet door de waarheid te verbergen dat je slaagt in het leven.”

In België is de competitie net als in Nederland stilgelegd. Club Brugge, na 29 speeldagen de koploper, is uitgeroepen tot kampioen. Waasland-Beveren degradeert. De bekerfinale (Club Brugge-Royal Antwerp FC) wordt mogelijk nog wel gespeeld.