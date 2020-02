Politie Gelsenkirchen onderzoekt racisme bij Schalke - Hertha

Miedema: Topvoetbal­ler moet uit kast komen voor acceptatie homo's

15:05 Vivianne Miedema denkt dat homoseksualiteit in de voetbalwereld pas volledig geaccepteerd wordt als een mannelijke topvoetballer er openlijk voor uitkomt dat hij homoseksueel is. ,,Ik begrijp nog steeds niet waarom het uitmaakt of iemand homo is. Zeker in het voetbal, waar we allemaal dezelfde passie delen”, zegt Miedema in gesprek met de BBC.