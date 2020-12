Politie doorzoekt ook praktijk psychiater Maradona: ‘Heb mijn best gedaan’

Van Hooijdonk: ‘Haaland moet zich twee keer zo hard bewijzen omdat hij geen sierlijke Braziliaan is’

27 november Erling Braut Haaland lijkt niet te stoppen. De 20-jarige spits maakte er dinsdagavond twee in de Champions League tegen Club Brugge en zaterdag komt in de Bundesliga nummer zeventien FC Köln op bezoek. Deze maand maakte Haaland negen doelpunten in vier wedstrijden. De Noor schoot dinsdag ook nog het record van Ruud van Nistelrooy aan diggelen. Hoe goed wordt de boomlange spits?