Polen op zijn kop na afgelasting Ballon d’Or-verkiezing: ‘Grootste onzin 21ste eeuw’

Kanshebber LewandowskiPolen is in rep en roer. Niet vanwege de uitslag van de presidentsverkiezing, maar om het feit dat Robert Lewandowski geen Gouden Bal kan winnen dit jaar. Door het coronavirus is het gala afgelast.

Organisator France Football hakte maandag de knoop door: geen Gouden Bal-verkiezing. ,,We vinden dat zo’n bijzonder jaar niet behandeld kan worden als een gewoon jaar”, verklaarde Pascal Ferré, hoofdredacteur van France Football. ,,Met slechts twee volwaardige voetbalmaanden (januari en februari, red.) zijn er te weinig maanden om dit jaar een fatsoenlijke verkiezing te houden.”

Juist Lewandowski, topspits van Bayern München, had goede papieren om de prestigieuze prijs in de wacht te slepen. Experts dichtten hem een groter kans dan ooit na zijn uitmuntende seizoen. Hij scoorde 43 keer in 51 wedstrijden in alle competities. Daarom zijn de Polen woedend, zegt Maciej Kaliszuk van 's lands grootste sportkrant Przeglad Sportowy tegenover boulevardkrant Bild. ,,Het is een grote teleurstelling. Iedereen had verwacht dat Lewandowski zou winnen. Hij had zo'n fantastisch jaar met zoveel goals, terwijl Lionel Messi en Cristiano Ronaldo niet zoveel leverden als afgelopen jaren.”

Keeper Jan Tomaszewski in actie voor Polen in 1973.

Onbegrip

Daarom, stelt Kaliszuk, verdient Lewandowski de prijs. ,,We snappen niks van de reden om de verkiezing af te gelasten, want elke competitie is uitgespeeld behalve de Franse. Neymar en Kylian Mbappé kunnen de Champions League nog winnen. Het is niet eerlijk. Misschien is dit wel het laatste jaar dat Lewandowski een grotere kans maakt.”

Ook oud-keeper Jan Tomaszewski (72) is boos. ,,Deze beslissing is voor mij de grootste onzin van de 21ste eeuw. We zeggen de Nobelprijs en Oscar-uitreiking toch ook niet af? Ongelooflijk!” Lionel Messi won afgelopen jaar de Gouden Bal voor de zesde keer en is daarmee recordhouder.