Pogba ook tegen Fulham matchwinner voor koploper ManUnited

Nummer achttien Fulham was op het knusse Craven Cottage in het westen van Londen nog wel snel op voorsprong gekomen. Ademola Lookman schoot al na vijf minuten raak voor de ploeg van rechtsback Kenny Tete, die de hele wedstrijd speelde bij de ploeg van Scott Parker. Edinson Cavani maakte in de 21ste minuut gelijk namens Manchester United. Daarna waren er kansen voor beide teams, maar het was dus opnieuw Paul Pogba die de matchwinner werd. De Fransman knalde in de 65ste minuut met zijn mindere linkerbeen heerlijk raak.