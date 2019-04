Pogba helpt United vanaf de stip langs West Ham United

De eerste grote kans was voor West Ham United. Na tien minuten spelen werd ten onrechte een doelpunt van Felipe Anderson afgekeurd wegens vermeend buitenspel. Waar de Londenaren niet gelukkig waren met de arbitrage, had Manchester United een paar minuten later niets te klagen. Juan Mata werd in het strafschopgebied neergehaald door Robert Snodgrass en scheidsrechter Graham Scott was onverbiddelijk: penalty. Paul Pogba rondde het buitenkansje zonder poespas af en tekende voor de openingstreffer. Na de rust kwam West Ham United heel sterk uit de kleedkamer. De Gea rolde de bal naar Pogba, maar die kon er net niet bij en leverde hem zomaar in. Na een voorzet van Lanzini tekende Felipe Anderson bij de tweede paal voor de verdiende gelijkmaker. Na de 1-1 rook West Ham United bloed, maar was het Marcus Rashford die Manchester United bijna weer op voorsprong zette. Met een knappe redding hield Lukasz Fabianski zijn ploeg op de been.

Nadat Jávier Hernandez onder begeleiding van een luid applaus het veld van Old Trafford verliet, was zijn vervanger Michail Antonio direct tweemaal gevaarlijk. In eerste instantie schoot hij van afstand op De Gea, zijn tweede poging (een knappe kopbal) werd opnieuw gekeerd door de Spaanse doelman. Waar de 1-2 in de lucht hing, werd het echter 2-1. Anthony Martial werd tijdens een counter in het zestienmetergebied neergehaald door de net ingevallen Ryan Fredericks, die aan de noodrem trok. Het resulteerde in een gele kaart en opnieuw een penalty. Pogba ging achter de bal staan en maakte in dezelfde hoek wederom geen fout. Het is voor Pogba alweer zijn zevende doelpunt vanaf elf meter dit seizoen. Alleen Ruud van Nistelrooy was in één seizoen vaker trefzeker vanaf de penaltystip (acht keer).



Door de overwinning klimt Manchester United naar een voorlopige vijfde plek en passeert het Arsenal, dat maandagavond op bezoek gaat bij Watford. Manchester United speelt dinsdag in Camp Nou de returnwedstrijd tegen FC Barcelona (0-1).