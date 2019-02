Pogba bezorgt Sarri volgende klap: United naar kwartfinale FA Cup

Ander Herrera opende in de 31ste minuut de score na een prachtige pass van Paul Pogba. De Franse middenvelder, die sinds de komst van Solskjaer helemaal is opgeleefd, kopte kort voor rust zelf de 0-2 binnen na een afgemeten voorzet van Marcus Rashford vanaf de rechterflank. Bij beide goals zag de verdediging van Chelsea er niet best uit. Bij de eerste goal was de fout van de aanvallend ingestelde linksback Marcos Alonso, bij de tweede goal liet David Luiz de bal voor de goal komen zonder echt in te grijpen.