Poetin: WK impuls voor Russisch voetbal

FIFA gaat niet in op 'speculaties' over do­ping­prak­tij­ken in Rusland

13:34 FIFA-voorzitter Gianni Infantino doet niet mee aan 'speculaties' over door de staat geregisseerde dopingpraktijken in Rusland. De Zwitser zei dat vrijdag in Moskou, op de dag van de loting voor het WK voetbal. Dat wordt in de zomer van 2018 in Rusland gehouden.