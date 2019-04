Pochettino: Mijn spelers zijn helden

Tottenham won vorige week de thuiswedstrijd met 1-0. Het verlies van 4-3 was dus genoeg om door te gaan. Manchester maakte in blessuretijd, na balverlies van Christian Eriksen, echter nog 5-3. Die treffer ging wegens buitenspel niet door. ,,Geen doelpunt, VAR, buitenspel. Toen ik die woorden op het scherm in het stadion zag verschijnen, ging er van alles door me heen. Van enorme teleurstelling naar dolle vreugde. Dit is waarom we zo van voetbal houden, het was een ongelooflijke wedstrijd.’’