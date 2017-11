Pochettino gaat Bosz niet sparen

Na vier duels is Tottenham Hotspur in een loodzware groep al zeker van een vervolg na de winter in de Champions League. Die zekerheid betekent niet dat Spurs het rustig aan gaat doen vanavond tegen het Borussia Dortmund van de geplaagde trainer Peter Bosz. ,,Nu willen we eerste worden ook."