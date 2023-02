Plotseling moet grootmacht Manchester City vrezen voor degradatie na 113 overtredingen in 14 jaar

Venlose verdediger Evren Korkmaz hoorde buren schreeuwen en huilen in Turkije: ‘Iedereen was en is in zware paniek’

Evren Korkmaz (25) vermoedde vannacht tijdens zijn slaap dat er een stevige wind woei, tot hij tv en glazen hoorde omvallen. De oud-speler van VVV stond op en hoorde buren schreeuwen en huilen. ’s Morgens zag hij wat een gigantische ravage de aardbeving in zijn woonplaats Adana had aangericht. ,,Iedereen is bang, in paniek en zoekt naar een veilige plek.”

8:04