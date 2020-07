Pirlo begint trainersloopbaan bij Juventus onder 23: ‘Een mooie kans voor mij als beginnende coach’

Juventus onder 23, ook wel Juventus B, komt uit in de Serie C. Het team begon in 2018 en eindigde de afgelopen twee seizoenen als twaalfde en tiende op het derde niveau in Italië. Promotie naar de Serie B is mogelijk, een volgende stap naar de Serie A niet. ,,Ik kan niet wachten om te beginnen. Het voelt goed om hier terug te keren in Turijn, waar mijn gezin en ik altijd met veel plezier hebben gewoond. Ik wil de club en de voorzitter bedanken voor deze mooie kans als beginnende trainer bij de club waar ik mooie successen heb beleefd", zei Pirlo vandaag bij zijn presentatie in het Allianz Stadium in Turijn.



Daar schitterde hij van 2011 tot 2015 met vier landstitels. Daarna maakte Pirlo de overstap naar New York City FC, waar hij in november 2017 zijn loopbaan afsloot. De afgelopen drie jaar genoot hij van zijn vrijheid en het gezinsleven, maar nu keert Pirlo dus terug in de voetbalwereld.